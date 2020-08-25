Селиверстов: все социальные обязательства по зарплатам и пенсиям будут выполнены безусловно

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все социальные обязательства перед людьми, касающиеся выплат заработной платы в бюджетной сфере и пенсий, будут выполнены безусловно. Об этом заявил сегодня журналистам министр финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

О зарплатах и пенсиях

По словам министра, определенный недобор доходов в республиканском бюджете создает некоторые трудности в финансировании расходов. "Это достаточно большие трудности с точки зрения предыдущих лет. Но с учетом того, что у нас есть определенный объем остатков, который мы сформировали в предыдущие годы, все социальные обязательства мы выплатим. Что касается заработной платы, поддержки фонда соцзащиты по пенсиям - здесь все будет реализовано", - сказал Юрий Селиверстов.

Вместе с тем он отметил, что государство оптимизирует свои расходы, от некоторых из них откажется. "Но это не коснется обязательств. Все обязательства перед людьми по заработной плате и другие будут выполнены безусловно", - еще раз подчеркнул министр.

Юрий Селиверстов

О республиканском и местных бюджетах

Касаясь исполнения республиканского бюджета, Юрий Селиверстов констатировал наличие определенных проблем. Они, пояснил руководитель Минфина, связаны с падением поступлений от крупных предприятий, на деятельности которых отразилось закрытие рынков на фоне пандемии. В начале года были определенные вопросы и с поставами нефтепродуктов. "Недобор доходов в целом по республиканскому бюджету ожидается около трех-четырех миллиардов рублей. Что касается местных бюджетов, они исполняются стабильно. Если сравнивать с прошлым годом, за семь месяцев процент поступления доходов такой же. Это неплохо, потому что основные социальные обязательства - выплата зарплаты, содержание социальных учреждений - финансируются из местных бюджетов. Ситуация нам вполне понятна и управляема", - обратил он внимание.

О внешнем госдолге и рынке внешних заимствований

Платежи по валютному госдолгу в этом году составляют около $3,6 млрд, причем $2 млрд государство уже выплатило. "Мы в начале года рефинансировали часть долга. Еще у нас есть в проработке сделки, в том числе с российскими банками здесь. Поэтому мы видим, что в полном объеме все эти платежи мы осуществим", - сказал Юрий Селиверстов.

Комментируя определенную турбулентность на рынке внешних заимствований в отношении Беларуси, министр отметил, что там всегда в тот или иной период присутствовали колебания. "Где-то ставки поднимаются, где-то падают, где-то инвесторы хотят продать эти ценные бумаги. С учетом того, что эти заимствования достаточно "длинные", я думаю, что все это вернется в нормальное русло. У нас были факты, когда в течение дня цена заимствований резко росла, потом резко падала, - добавил он. - Я не думаю, что сегодняшняя ситуация будет сохраняться на протяжении особо долгого периода".

О курсах валют

Говоря о колебаниях на валютном рынке и их влиянии на госбюджет, Юрий Селиверстов обратил внимание, что на эту ситуацию можно смотреть с двух сторон. "Выплаты, которые привязаны к доллару, будут несколько увеличиваться. Что же касается доходов от таких, например, экспортеров, как "Беларуськалий", они, наоборот, будут прирастать", - пояснил министр. Он добавил, что Беларусь уже внесла основную часть взносов в уставные фонды международных организаций, и на эти расходы колебания на валютном рынке серьезно не повлияют.

"Понимая наше наличие золотовалютных резервов, то, что мы рассчитываемся по долгам, каких-то экономических рисков, что вся эта ситуация как-то изменится, здесь нет. Но с точки зрения влияния на бюджет оно, конечно, будет", - резюмировал глава Минфина.-0-