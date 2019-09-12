Сельскохозяйственный банк Танзании намерен стать партнером Банка развития Беларуси

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Танзанийский банк сельскохозяйственного развития намерен установить партнерские связи с Банком развития Беларуси. Этот вопрос был затронут во время встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Танзании в России и по совместительству в Беларуси Симоном Марко Мумви, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Симон Марко Мумви и Андрей Дапкюнас. Фото МИД

В ведомстве рассказали, что Андрей Дапкюнас привлек внимание посла Танзании к необходимости балансирования структуры двусторонней торговли за счет увеличения закупки востребованных в экономике Танзании белорусских машин и техники, прежде всего для нужд горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. "В этой связи собеседники приветствовали намерение Танзанийского банка сельскохозяйственного развития установить партнерские связи с Банком развития Республики Беларусь", - отметили в пресс-службе.

Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития белорусско-танзанийского сотрудничества в различных областях. Замминистра иностранных дел отметил важность скорейшего налаживания практики политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран на основании соответствующего соглашения, а также подготовки контактов на уровне глав внешнеполитических ведомств.-0-