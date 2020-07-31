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31 июля 2020, 15:05

Семь новых резидентов могут появиться в "Великом камне" к концу года

Фото из архива
Фото из архива
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31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь новых резидентов могут появиться в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" к концу года. Об этом сообщил заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Сергей Вайтеховский во время международной инвестиционной онлайн-конференции "От восстановления к устойчивому росту", передает корреспондент БЕЛТА.

"Закрытие границ повлияло на инвестиционную активность. В январе 30 компаний строили реальные планы по инвестированию в парк в 2020 году, но многие из них поставили проекты на паузу. В этом году удалось зарегистрировать в качестве резидентов восемь компаний. Планируем, что до конца года еще семь вступят в "Великий камень", - сказал Сергей Вайтеховский.

Сейчас в индустриальном парке 63 резидента. Объем заявленных инвестиций - свыше $1 млрд. "Более 10 стран мира участвуют в капитале этих резидентов, в том числе Беларусь, Китай, США, Швейцария, Германия. 70% компаний имеют производственный характер. Они работают в самых разных сферах: электроники, машиностроения, новых материалов, фармацевтики, выпуска медицинских изделий. Есть резиденты, которые занимаются научно-исследовательскими разработками и проектами в сфере услуг", - отметил заместитель гендиректора.

Более $200 млн уже было вложено в строительство в "Великом камне" дорог, системы газо- и электроснабжения, очистки бытовых вод и др. "Мы создали достаточно широкие возможности для реализации проектов бизнесом: как на земельном участке, где уже подведена вся инфраструктура, так и в готовых современных производственных и офисных помещениях. Такие помещения у нас занимают уже 95 тыс. кв.м", - добавил Сергей Вайтеховский.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска.-0-

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