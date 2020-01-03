Семь предприятий исключены из состава "Беллегпрома"

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из состава Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности исключены семь предприятий. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 31 декабря 2019 года №964, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Совет Министров исключил из состава "Беллегпрома" ООО "Трикотажная фабрика "Ареола", закрытые акционерные общества "Фабрика головных уборов "Людмила" и "Торговый Дом "Луч-М", открытые акционерные общества "Верас", "Мотекс", "Бобруйская обувная фабрика" и "Кожевник".
В состав концерна включено ОАО "Мануфактура Пралеска".
Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-