Семашко: Беларусь готова к взаимовыгодному сотрудничеству с Московской областью по всем направлениям

6 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь готова к совместной работе с Московской областью на взаимовыгодной основе по всем направлениям. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, которая состоялась на ХXIII Петербургском международном экономическом форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Владимир Семашко и Андрей Воробьев договорились о проведении мероприятий в рамках рабочей группы по развитию и координации сотрудничества Беларуси и Московской области, что позволит оперативно принимать решения по самым актуальным вопросам, осуществлять координацию работы госорганов, предприятий и организаций сторон по реализации достигнутых договоренностей", - отметили в пресс-службе.

В январе-апреле товарооборот Беларуси и Московской области составил $1,8 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 3,1%. По объему товарооборота Беларусь является самым крупным торговым партнером Подмосковья. При этом в белорусском экспорте Московская область занимает первое место среди российских регионов.-0-