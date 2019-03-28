Семашко: Беларусь готова участвовать в приоритетных проектах развития Ростовской области

28 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь готова участвовать в реализации программ и приоритетных проектов развития Ростовской области, в том числе в промышленной, сельскохозяйственной, строительной и транспортной сферах. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко, встречаясь с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

27-28 марта проходит рабочий визит белорусской делегации под руководством Владимира Семашко в этот российский регион. В ее составе - представители руководства основных министерств, ведомств и предприятий, по линии которых осуществляется сотрудничество с областью: министерств сельского хозяйства и продовольствия, промышленности, Национальной академии наук Беларуси, МАЗа, "Гомсельмаша", МТЗ.

"На встрече с губернатором Владимир Семашко выразил заинтересованность белорусской стороны трансформировать высокий уровень двусторонних контактов, в том числе межрегиональных, в конкретные показатели взаимного товарооборота, - отметили в посольстве. - Предложил увеличить объем и линейку поставляемой в регион белорусской продукции, разработать перспективные схемы взаимовыгодного сотрудничества. А также - рассмотреть возможность закупки пассажирской техники белорусского производства с использованием лизинга и других льготных схем финансирования, в том числе на условиях международного лизинга - сельскохозяйственной техники и оборудования".

Посол подчеркнул готовность белорусских производителей обеспечить поставки необходимого лифтового оборудования по программам капитального ремонта жилого фонда, коммунальной техники МАЗ, "Амкодор" и МТЗ. Отдельно руководитель делегации отметил положительную динамику взаимодействия городов и районов Беларуси и Ростовской области, активизацию установления побратимских отношений между ними.

Под председательством Владимира Семашко и Василия Голубева состоялось 10-е заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Ростовской области. "Посол выразил мнение белорусской стороны о необходимости активизировать взаимовыгодное сотрудничество как за счет увеличения поставок традиционных товарных позиций, так и диверсификации экспорта и импорта, - проинформировали в пресс-службе. - Хорошим заделом он назвал поставки в Ростов-на-Дону 75 автобусов Минского автозавода к чемпионату мира по футболу 2018 года. Предложил рассмотреть возможности приобретения электробусов "Белкоммунмаш" и другой пассажирской техники. Отметил заинтересованность белорусских машиностроителей в развитии сотрудничества в промышленности, в поставках карьерных самосвалов БелАЗ для компании "Донской камень", грузовой, коммунальной и дорожно-строительной техники для нужд дорожного строительства и коммунального хозяйства области. Белорусские организации могли бы участвовать и в программах развития автомобильных дорог, реализации транспортных инфраструктурных проектов, систем водоснабжения, в строительстве спортивных, социальных, культурных и других объектов".

Владимир Семашко отметил также заинтересованность белорусской стороны в закупках зерна, ростовского подсолнечного масла и других товаров, в реализации совместных проектов модернизации и развития сельскохозяйственной инфраструктуры, внедрения прогрессивных технологий производства и переработки сельхозпродукции.

Во время визита на территории стадиона "Ростов-Арена" состоялась церемония торжественной передачи автотранспортному предприятию "Янтарь 1" ключей от восьми новых автобусов МАЗ, работающих на газомоторном топливе. "Беларусь для Ростовской области - один из важнейших партнеров. Белорусский холдинг "БелавтоМАЗ" поставляет высококачественную современную технику, в нашем регионе она представлена более чем 180 единицами, - сказал на церемонии заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко. - Новые автобусы экологичны, оборудованы системой ГЛОНАСС и автоинформированием, приспособлены для перевозки маломобильных групп населения".

"Дальнейшее сотрудничество Беларуси и Ростовской области представляется достаточно перспективным, - заявил Владимир Семашко. - Кроме сельскохозяйственной и коммунальной техники мы можем поставлять и экономно работающие электробусы, и скоростные трамваи, и поезда, можем предложить и новую, чрезвычайно актуальную технику - для сбора, переработки и утилизации мусора".

Белорусская делегация посетила также промышленные и сельскохозяйственные организации региона: ООО "Торговый дом МТЗ-Ставрополь", ООО "Бизон Юг", ООО "Атлантис-Пак" и другие.-0-

Фото посольства Беларуси в России