Семашко: дискриминации белорусской продукции на российском рынке не должно быть

16 июля, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Дискриминации белорусской продукции на российском рынке не должно быть. Об этом заявил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам посла, в прошлом году товарооборот между странами увеличился на 9,4%, причем преимущественно за счет российских поставок. В этом году объемы торговли пока немного не дотягивают до прошлогодних показателей. "Очень сложный год. Дай бог, чтобы мы вышли за 100%", - сказал Владимир Семашко.

Вместе с тем он констатировал, что белорусская продукция дискриминируется на российском рынке. "У нас в прошлом году уменьшились поставки молока. В этом году ситуация примерно сохраняется", - привел пример посол. По его словам, для 62 белорусских молочноперерабатывающих предприятий сегодня полностью или частично закрыт доступ на российский рынок.

В такой же ситуации оказались около 40 мясоперерабатывающих и восемь рыбоперерабатывающих предприятий. "Это нонсенс, так не должно быть. Наш продукт нормальный и имеет соответствующую и заслуженную репутацию на российском рынке", - заявил дипломат.

Отмечаются проблемы и с поставками белорусской техники в Россию. Например, экспорт "Гомсельмаша" просел на 40%. "Абсолютно конкурентоспособная продукция, но есть барьеры", - добавил Владимир Семашко.-0-