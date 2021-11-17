Семашко провел заседание Комиссии по экономическим вопросам СНГ

17 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Под председательством посла Беларуси в России, полномочного представителя Беларуси при Экономическом совете СНГ Владимира Семашко сегодня прошло очередное заседание Комиссии по экономическим вопросам Содружества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.

"Члены Комиссии по экономическим вопросам одобрили проект протокола о внесении изменений в соглашение о создании общего научно-технологического пространства, отчет о деятельности Совета руководителей уполномоченных органов по регулированию рынков ценных бумаг в 2016-2021 годах, решение о сметах расходов на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны на 2022 год, проект сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам Координационной службы Совета командующих пограничными войсками на 2021 год", - отметили в посольстве.

Комиссия также приняла к сведению информацию о выполнении решения Совета глав правительств СНГ о концепции формирования национальных баз данных и организации межгосударственного обмена информацией по предупреждению и пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности, об использовании национальных валют стран СНГ, об опыте участия субъектов аудиторской деятельности в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о перечислении долевых взносов в единый бюджет органов Содружества в 2021 году. Утвержден график отчетов органов отраслевого сотрудничества на 2022-2023 годы.

Во время заседания даны поручения Исполнительному комитету СНГ по доработке и согласованию отдельных документов. "Следующее заседание Комисси по экономическим вопросам назначено на 15 декабря", - добавили в пресс-службе.-0-