Семашко указал на перекосы в белорусско-российской торговле

20 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Владимир Семашко в выступлении на экспертно-медийном форуме "Союзное государство 2030 - траектория будущего" в Москве отметил существующие перекосы в белорусско-российской торговле, проблемы, связанные с поставками продукции на рынок РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

В качестве подтверждения Владимир Семашко привел некоторые цифры. Так, по итогам 2000 года - через год после подписания Договора о создании Союзного государства, отрицательное сальдо в торговле с Россией для Беларуси составляло $1,9 млрд. Дипломат отметил, что основную роль в этом сыграла закупка в РФ энергоресурсов. "Никуда от этого не уйдешь, наверное, отрицательное сальдо и будет, вопрос только в его размере", - констатировал он. Однако в 2018 году размер отрицательного сальдо вырос почти в пять раз и составил $9,7 млрд. "О чем это говорит? Это говорит о том, что Беларусь, небольшая страна, вынуждена на стороне, в третьих странах - в Евросоюзе, еще где-то - вот эту огромную разницу в $9,7 млрд покрывать нашему союзнику, партнеру за энергоресурсы. Нам удается покрывать, но вы поймите: $9,7 млрд - это огромный минус на фоне $80 млрд нашего ВВП", - подчеркнул посол.

"Второй блок цифр, - продолжил Владимир Семашко. - Возьмем 2018 год. Некоторые с придыханием говорят: отличный год был, отлично сработали, наш общий товарооборот составил 109,4%, на 9,4% приросли - это в три раза выше мирового уровня, так оценили. Но за счет чего приросли? Экспорт России в Беларусь вырос на 15,4%, а экспорт Беларуси в России - только на 0,4%. То есть это говорит о том, что небольшая Беларусь полностью открыта для российских товаропроизводителей, это естественно, никаких сдержек нет. Но вот проблемы с поставками нашей продукции на российский рынок все-таки есть".

Он отметил, что в том числе и на исправление сложившейся ситуации направлено поручение президентов Беларуси и России, сделанное ими почти год назад в отношении дальнейшего развития Союзного государства. "Была поставлена серьезная задача: оценить, что сделано, что не сделано, что актуально, что неактуально, - напомнил посол. - И с учетом разных вызовов актуализировать эту программу, не трогая в основе ни на йоту, ни в одной строчке, ни в одном положении сам Договор о Союзном государстве".

Экспертно-медийный форум "Союзное государство 2030 - траектория будущего" проходит в Москве 20-21 ноября. Он организован Постоянным комитетом Союзного государства. Мероприятие собрало экспертов, политологов, социологов, руководителей СМИ, ученых, представителей технопарков и научно-исследовательских институтов, а также молодежных общественных и научных организаций из Беларуси и России. В первый день мероприятия рассматриваются потенциальные модели развития Союзного государства и интеграционные стратегии в сфере информации. Во второй день будут организованы секции "Инновационные технологии для решения задач Союзного государства" и "Гуманитарное сотрудничество - территория молодых". Кроме того, состоится специальная сессия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.-0-