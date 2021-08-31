Семашко: в программах интеграции остался один неразрешенный момент - тариф на транспортировку газа

31 августа, Воронеж /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В программах по дальнейшему развитию российско-белорусской интеграции, которые стороны намерены подписать в ближайшее время, остался один неразрешенный момент - тариф на транспортировку газа. Об этом, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Воронежскую область, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас один из непростых вопросов, который мы уже обсуждаем несколько лет, - это создание единого рынка газа, - сказал Владимир Семашко. - Интеграционные карты - что они предполагают? Это, по сути дела, план работы по интеграции, предполагающий создание единого рынка электроэнергии, единого рынка нефти и нефтепродуктов, единого рынка транспорта (в том числе автомобильного, железнодорожного и авиационного) и, естественно, создание единого рынка газа. У нас пока осталась проблема - подходы в формуле ценообразования. Я надеюсь, что мы эту проблему тоже решим".

Посол пояснил: по правилам российского ценообразования цена на газ складывается из себестоимости непосредственно газа, добываемого на скважине, и стоимости транспортировки. "Так вот, для Беларуси транспортировка занимает до 70% себестоимости, что является чрезвычайно завышенным, - указал он. - В то же время в соответствии с российскими правилами в России в структуре цены логистика (транспортировка и хранение) - не более 20-30%. То есть, по сути, у нас осталась одна тема - тариф на транспортировку".

Отвечая на уточняющий вопрос, какой, по мнению Владимира Семашко, будет цена на газ для Беларуси в следующем году, он ответил: "Скорее всего, на следующий год останется та цена, которая есть сейчас. Но мы говорим о том, что еще через год цена должна быть близкой к той, которую мы имеем на границе России и Беларуси".-0-

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