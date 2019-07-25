Семашко вручил ключи от белорусских комбайнов воронежским аграриям

25 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Владимир Семашко вручил ключи от белорусских комбайнов аграриям Воронежской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Сегодня в ООО "Воронежкомплект" состоялась церемония передачи белорусской техники конечным потребителям, - отметили в дипмиссии. - Посол Владимир Семашко вручил ключи от комбайнов "Полесье" производства завода "Гомсельмаш" представителям ООО "Резон" и ЗАО "Авангард" Воронежской области, а также ключи от телескопического погрузчика "Амкодор 527" крестьянскому фермерскому хозяйству "Мелыхина Е.М.".

ООО "Воронежкомплект" более полувека работает на рынке материально-технического обеспечения агропромышленного комплекса Центрального Черноземья России в сфере поставок сельхозтехники и оборудования. Предприятие является официальным дилером российских и зарубежных производителей, среди которых и крупнейшие белорусские: "МТЗ", "Амкодор", "Гомсельмаш". С его участием в 2017-2018 годах в регион поставлено 380 тракторов производства Минского тракторного завода, 22 единицы автопогрузчиков, дорожной и строительной техники "Амкодор", 5 грузовых МАЗов, другая продукция.

Владимир Семашко во главе белорусской делегации 24-25 июля посещает Воронежскую область. Сегодня он побывал в индустриальном парке "Масловский" в Новоусманском районе, ознакомился с перспективами развития самой молодой в России особой экономической зоны "Центр", расположенной рядом с парком. "Во время посещения предприятий индустриального парка и экономической зоны ООО "Воронежсельмаш" и ООО "Воронежкомплект" состоялся заинтересованный разговор о возможностях открытия здесь совместных белорусско-российских производств сельхозтехники и иной машиностроительной продукции, востребованной в российском Черноземье, расширению ее поставок, - проинформировали в посольстве. - Обсуждены вопросы развития производственной кооперации, участия национальных промышленных производителей в реализации совместных программ и проектов по обновлению материально-технической базы субъектов хозяйствования Беларуси и Воронежской области, а также других регионов Центрального Черноземья".

Накануне, 24 июля, Владимир Семашко провел переговоры с губернатором Воронежской области Александром Гусевым, по итогам которых был подписан план мероприятий по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Воронежской области о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве до 2021 года. Кроме того, посол встретился с мэром Воронежа Вадимом Кстениным и побывал на воронежском ООО "БелТрансЛифт", где был подписан крупный контракт между этим предприятием и ОАО "Могилевлифтмаш" о поставках лифтокомплектов белорусского производства.-0-