Семашко: загрузка топлива на БелАЭС начнется в августе

29 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Загрузка топлива на Белорусской атомной электростанции начнется в августе. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА посол Беларуси в России Владимир Семашко.

"Мы полагаем, что в августе приступим к загрузке на первый реактор топлива, - сказал Владимир Семашко. - И дальше пойдет физический, а затем энергетический пуск. Стоит задача в 2021 году (в первом квартале, по крайней мере) полностью запустить в промышленную эксплуатацию первый энергоблок".-0-

Семашко прогнозирует открытие Россией границы с Беларусью в конце июля - начале августа Посол Беларуси в России Владимир Семашко отметил, что российская сторона уже ввела некоторые послабления по пересечению границы.