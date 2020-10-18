Семинар о торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и стран Африки пройдет 29 октября онлайн

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семинар "Беларусь - Африка: многовекторная экономическая политика Республики Беларусь на международной арене" пройдет 29 октября онлайн. Об этом сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате, которая с Министерством иностранных дел организует мероприятие.

Планируется, что в онлайн-семинаре примут участие руководители дипломатических ведомств Беларуси в Египте (в Судане по совместительству), в ЮАР (в Анголе, Зимбабве, Мозамбике и Намибии по совместительству), в Кении (в Эфиопии, Уганде и Танзании по совместительству), а также в Нигерии (в Гане, Камеруне и Кот-д'Ивуаре по совместительству).

"Дипломаты представят информацию о перспективных направлениях торгово-экономического сотрудничества Беларуси со странами Африки, о возможностях выхода белорусских компаний на рынки стран региона и особенностях взаимодействия с африканскими партнерами. Руководители дипмиссий поделятся и другой важной информацией прикладного характера, необходимой для продвижения экспорта на африканский континент. Белорусские участники также получат возможность направить свои вопросы дипломатам", - отметили в БелТПП.-0-