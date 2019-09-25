Семинар об изменениях в экологической и санитарно-гигиенической экспертизе пройдет в Минске

26 сентября в Минске ЧСУП "ИвентМедиа" проведет обучающий семинар, на котором будут рассмотрены изменения в государственной экспертизе проектов, а также в других экспертизах проектной документации в Республике Беларусь. В рамках семинара пройдет круглый стол на тему "Изменения в государственной экологической и санитарно-гигиенической экспертизе: в Беларуси меняются подходы к охране окружающей среды".

Как известно, в Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 № 399-З "О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду" (далее − Закон № 399-З) внесены изменения, вызванные необходимостью приведения его положений в соответствие с нормами Декрета от 23.11.2017 № 7 "О развитии предпринимательства", а также совершенствования отдельных его положений с учетом правоприменительной практики. Новые нормы данного документа установлены Законом Республики Беларусь от 15.07.2019 № 218-З и действуют с 27 июля 2019 г. Однако следует отметить, что государственная экологическая экспертиза документации, представленной на государственную экологическую экспертизу до указанной даты, проводится в соответствии с законодательством, действовавшим ранее.

В новой редакции Закона № 399-З предусмотрено исключение из объектов государственной экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду тех объектов, которые не повлекут за собой экологическую опасность в Республике Беларусь. В частности, не подлежат государственной экологической экспертизе объекты реконструкции (модернизации), включающие замену узлов, агрегатов, устройство дополнительных строительных конструкций, обеспечивающих модернизацию технологических процессов, изменение назначения помещений, не связанных с воздействием на окружающую среду и др. Кроме того, исключены объекты, по которым в настоящее время проводится оценка воздействия на окружающую среду и, соответственно, государственная экологическая экспертиза:

− объекты сельскохозяйственного назначения, не осуществляющие экологически опасную деятельность;

− объекты санаторно-курортных организаций в границах курортов, за исключением случаев размещения объектов в границах особо охраняемых природных территорий;

− объекты общественного питания, объекты туристической инфраструктуры в границах охранных зон особо охраняемых природных территорий;

− объекты в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, связанные с изменением назначения капитальных строений (зданий, сооружений), если такое изменение не связано с воздействием на окружающую среду.

С учетом правоприменительной практики внесены изменения, касающиеся проведения государственной экологической экспертизы проектов технических условий. Подлежат государственной экологической экспертизе проекты технических условий на продукцию, изготовленную из коммунальных отходов, отходов производства, если требования безопасности и охраны окружающей среды не установлены в соответствующем разделе государственного стандарта Республики Беларусь.

В Закон от 07.01.2012 № 340-З "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее – Закон № 340-З) внесены изменения. Новые нормы данного документа действуют с 27 июля 2019 (за исключением изменений статьи 1).

Необходимость корректировки Закона № 340-З возникла с учетом правоприменительной практики, а также в целях приведения его в соответствие с Декретом от 23.11.2017 № 7 "О развитии предпринимательства" и Указом от 16.10.2017 № 376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности".

В новой редакции Закона № 340-З актуализирован перечень объектов, подлежащих государственной санитарно-гигиенической экспертизе, определен предмет государственной санитарно-гигиенической экспертизы в отношении градостроительных проектов, проектов санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, проектной документации.

Кроме того, регламентированы отдельные вопросы, касающиеся выдачи санитарно-гигиенического заключения. Так, получение положительного санитарно-гигиенического заключения является обязательным до начала осуществления деятельности, связанной с производством, хранением, использованием, транспортировкой и захоронением радиоактивных веществ, других источников ионизирующего излучения, а также с использованием источников иных вредных физических воздействий. При выдаче положительного санитарно-гигиенического заключения на осуществление такой деятельности к нему прилагается санитарный паспорт, форма которого устанавливается Минздравом.

В семинаре примут участие эксперты по охране окружающей среды, представители Государственной экологической экспертизы, РУП "Главгосстройэкспертизы", Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства здравоохранения. Участие в семинаре и круглом столе также примут представители Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы.

Программа семинара:

1. Экологическая и санитарно-гигиеническая экспертизы. Новые изменения в связи с вступлением в силу законов 399 и 34-30.

2. Оценка воздействия на окружающую среду, размещение которых предусматривается в границах природных территорий, подлежащих специальной охране.

3. Предпроектная документация.

4. Рекомендации экспертов РУП "Главгосстройэкспертизы" и областных экспертиз.

К участию в семинаре приглашаются: руководители и заместители руководителей проектных организаций, главные инженеры проектных организаций, ГИПы, главные специалисты, другие заинтересованные лица.

Семинар состоится 26 сентября 2019 г. в Минске по адресу: Сурганова, 37/1, Технопарк БНТУ. Начало в 10:00.

Справки по телефону: +375 (17) 221-02-28.

Подробнее на сайте eventmedia.by .

Информационный партнер семинара: Федеральная газета "Российские новости" (Россия).

Размещение рекламы на БЕЛТА