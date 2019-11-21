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21 ноября 2019, 11:35

Семинар по управлению коммерческими рисками в строительстве пройдет в Минске

5 декабря в Минске в конгресс-холле "Виктория Олимп" по инициативе адвокатского бюро "Лекс Торре" состоится практико-ориентированный семинар "Smart Construction: управление коммерческими рисками в строительстве". Это, безусловно, беспрецедентное мероприятие с привлечением международного опыта: юристов с мировым именем, руководителей строительных компаний, экспертов в области финансов.

В Беларуси сложилась особенная практика формирования цен в строительстве. Законодательство требует, чтобы подрядчик называл заказчику неизменную цену, что защищает заказчика. Риски недостатков проектной документации и дополнительных работ возложены на подрядчиков. Подрядчики выполняют дополнительные работы и берут на себя неоплачиваемые риски, связанные с изменениями, и это не отражается на цене. Заказчики могут, но не обязаны согласовывать дополнительные работы. Как следствие, убытки несут подрядчики. Но такое положение дел в итоге несет в себе угрозы и для бизнеса застройщика.

В фокусе семинара иностранный и белорусский опыт управления коммерческими рисками и ценами строительных проектов. Участники обсудят вопросы финансирования, согласования дополнительных работ, влияния рисков на цены и ликвидность бизнеса, способы экономии, возможности выгоды при твердой цене, способы оценки устойчивости бизнеса и перспектив проекта, а также пути взаимовыгодного сотрудничества и механизмы защиты прав и интересов строительных организаций. Подробно и на примерах из международной и национальной практики будут рассмотрены подходы к подготовке строительных контрактов.

Среди спикеров: президент Европейского общества строительного права Адриана Спасова (Болгария); управляющий партнер адвокатского бюро "Лекс Торре" Андрей Вашкевич; директор ООО "Хеликс Групп", начальник юридического отдела ИООО "Славкалий" Святослав Зенькевич и другие приглашенные эксперты.

Андрей Вашкевич (управляющий партнер АБ "Лекс Торре"):

- Идея семинара вызревала давно. Мы все говорим об успехах IT. Но всем нам, включая айтишников, надо где-то работать и жить. Кто построит офисные здания, заводы, жилые дома, проложит оптоволоконный кабель и канализацию, отремонтирует дороги и теплотрассы? В 2019 г. выручка IT-сектора ожидается в сумме около 3 млрд USD. А объем выполненных в 2018 г. белорусским строителями работ, согласно официальной статистике, – 10 млрд рублей (около 5 млрд USD).

В IT занято более 115 тыс. человек, а строительные организации более 50 тыс. человек потеряли за 2014-2018 годы. Средняя заработная плата строителей упала с 1000 до 500 USD в эквиваленте.

Можно ли в рамках существующих в Беларуси требований к формированию цены что-то сделать? Как по-иному описать условия договора, чтобы уменьшить риски подрядчика? Какие подходы применяются за рубежом? Какой опыт есть у белорусских коллег при выполнении международных строительных контрактов? Есть ли смысл идти в суд?

Среди задач мероприятия – поиск подходов к решению наболевших проблем. Участники смогут заложить надежный фундамент для сотрудничества и развития отрасли.

В рамках подготовки проводится экспресс-исследование строительных организаций о применяемых подходах к ценообразованию и проблемах, связанных с оплатой работ. О его итогах участники узнают на семинаре.

Сайт мероприятия: http://smartconstruction.by

Инициатор: АБ "Лекс Торре" при организационной поддержке компании EventMedia.

Дата: 05.12.2019, четверг.

Время: 8:30–15:30.

Место: Бизнес-центр отеля "Виктория Олимп", пр-т Победителей, д. 103.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться, заполнив прилагаемую форму заявки, и отправить ее по телефону-факсу: (017) 221-0-225/8 или по электронной почте: info@eventmedia.by

Справки по телефонам: (017) 221-0-225/8, (029) 610-03-35

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