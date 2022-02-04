Сенатор: в Беларуси войдут в обиход новые виды облигаций

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси войдут в обиход новые виды облигаций, заявила журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на базе Белорусской валютно-фондовой биржи состоялось заседание круглого стола по обсуждению проекта закона "Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг". В настоящее время депутаты готовят его к рассмотрению во втором чтении.

"Важно понимать, что это даст для населения, для физических лиц, в целом для страны. Мы надеемся, что рынок ценных бумаг оживится, потому что вводятся новые понятия. Войдут в обиход новые виды облигаций. Будем надеяться, что иностранные инвесторы к нам придут, потому что условия в этом законопроекте улучшаются немного для них, - рассказала Татьяна Рунец. - Что касается физических лиц, у них и так сейчас есть возможность приобретать облигации. Но я не думаю, что после принятия закона именно физические лица будут основными участниками рынка, скорее всего, конечно, это будут юридические лица".

Сенатор подчеркнула, что пока сложно прогнозировать, как изменится рынок ценных бумаг после принятия закона. Это покажет практика его применения. "Но вообще закон своевременный, считаю", - добавила она.

Круглый стол организован с целью обеспечения качественного и системного регулирования вопросов, связанных с функционированием рынка ценных бумаг, а также активизации и развития деятельности в данном сегменте финансового рынка как инструмента привлечения инвестиций. В частности, обсуждены основные показатели функционирования рынка ценных бумаг в Беларуси и нововведения в закон "О рынке ценных бумаг", биржевые торги, практика привлечения инвестиций с использованием облигаций, в том числе на бирже, упрощение процедур эмиссии облигаций в контексте планируемых изменений.-0-