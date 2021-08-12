Сенатор: зачистка экономического пространства от нежелательных конкурентов  - реальная цель очередного пакета санкций

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зачистка экономического пространства от нежелательных конкурентов - реальная цель очередного пакета санкций. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики, заместитель директора по развитию СООО "Конте Спа" Валентин Байко."В европейской повестке вновь зазвучала тема санкций в отношении компаний и граждан Беларуси. Уже даже не важно, что стало поводом для раскручивания очередного витка спирали давления на нашу страну. Важно то, что такой повод нашелся и с его именем на устах можно составлять новые списки неугодных, придумывать для них новые проблемы и сложности. Не удивляет, что конкурентная борьба иногда принимает формы торговой войны. На войне, как говорится, все средства хороши. Удивляет другое: люди, говорящие о благе для простых людей, выводят борьбу с конкурентами на такой уровень, где бенефициарами выступают отдельные компании, а пострадавшими - граждане целой страны, - сказал Валентин Байко. - Так за какие идеалы бьемся, господа? Чьи интересы хотим защитить и кому хотим сделать больно?"По словам сенатора, вряд ли авторов санкционных списков беспокоит благосостояние белорусского народа, экономические возможности Беларуси по борьбе с пандемией и по преодолению ее последствий. "Вот зачистка экономического пространства от нежелательных конкурентов вполне может быть реальной целью очередной части санкционного сериала, - отметил он. - Что должна и может делать Беларусь в такой ситуации? Продолжать работать над укреплением суверенитета, наращивать экономический потенциал, развивать национальный бизнес, искать новые рынки для своей продукции, защищать свой рынок от тех, кто закрывает свои рынки для наших компаний. А у нас как у страны еще много целей и много непройденных дорог. Так что продолжаем идти".-0-