Сенаторы одобрили законопроект об инвестициях

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об инвестициях", передает корреспондент БЕЛТА.

"Инвестиции - ключевой фактор устойчивого развития предприятий, регионов и страны в целом, поэтому крайне важно на постоянной основе обеспечивать их положительную динамику. За 9 месяцев в реальный сектор экономики иностранные инвесторы вложили $6,7 млрд инвестиций, что на 104,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - рассказала председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец. - Вместе с тем задание по инвестициям в основной капитал по итогам трех кварталов выполнили только Брестская и Витебская области".

По словам сенатора, обращает на себя внимание высокая географическая концентрация инвесторов. "Так, на долю трех стран - России, Украины и Кипра - сегодня приходится 70% прямых инвестиций в белорусскую экономику. Статистика свидетельствует, что изменения в инвестиционном законодательстве назрели. Мы должны создавать привлекательные условия в первую очередь для стратегического инвестора, - отметила она. - В частности, в обновленном законе "Об инвестициях" предусматривается применение стабилизационной оговорки, согласно которой инвестору могут быть предоставлены гарантии от неблагоприятного изменения налогового законодательства. Подчеркну, Совет Республики выступал одним из инициаторов этой нормы. Второе - компенсация стоимости национализируемого имущества, созданного в процессе инвестирования. Закрепляется принцип полноты и своевременности такой компенсации".

Кроме того, вводится "срок давности" в части предъявления требований к инвестору, которые влияют на его права и законные интересы, - три года. "Вместе с тем эта норма не распространяется на противоправные действия инвестора", - подчеркнула Татьяна Рунец.

Сенатор напомнила: в марте этого года в Совете Республики состоялся круглый стол, посвященный этому законопроекту. "По итогам обсуждения Министерству экономики рекомендовано обеспечить пакетный принцип рассмотрения нормативно-правовых актов в сфере инвестиций. Отмечу, что предложение учтено. В настоящее время подготовлены и рассмотрены на экспертном совете при Совете Республики поправки в декрет главы государства №10 "О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь". Полагаю, что в комплексе с иными мерами по улучшению инвестиционного климата обновленное законодательство в этой сфере обеспечит рост внутренних и иностранных инвестиций в белорусскую экономику", - добавила она.-0-