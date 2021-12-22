Сенаторы одобрили законопроект республиканского бюджета на 2022 год

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "О республиканском бюджете на 2022 год", передает корреспондент БЕЛТА.

Приоритетными направлениями бюджетной политики в 2022 году остаются социальная защищенность населения, повышение благосостояния граждан за счет увеличения размера заработной платы.

Дополнительным источником собственных доходов местных бюджетов станет предоставление Советам депутатов права увеличивать ставку налога на прибыль, уплачиваемого в местные бюджеты, в пределах двух процентных пунктов.

"Консолидированный бюджет сформирован с дефицитом, которого не нужно бояться. Бюджет сверстан по инерционному сценарию, что хорошо. 45% бюджета предусматривает социальную направленность, то есть все социальные обязательства нашего государства будут выполнены", - отметила председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

По ее словам, бюджет направляется на различные сферы, чтобы граждане чувствовали себя спокойно. "Будут профинансированы расходы на здравоохранение в размере Br8,4 млрд: в сравнении с доковидным периодом, 2019 года, эти расходы выросли на 52% - это большая сумма. Расходы на образование составят Br8,6 млрд, тоже с ростом. Запланированы расходы на финансирование предприятий транспорта. Кроме того, средства пойдут на благоустройство территорий, парков, скверов, содержание дорог, национальную и продовольственную безопасность, поддержку аграрного средства", - рассказала Татьяна Рунец.-0-