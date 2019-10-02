Мясникович: задания завершающего пятилетку 2020 года будут очень напряженными

2 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Задания 2020 года, который завершает текущую пятилетку, будут очень напряженными. Об этом на открытии осенней сессии Совета Республики заявил председатель верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом объективных причин развития экономики нашего государства в течение предыдущих четырех лет, вызванных в основном внешними факторами, задания 2020 года должны быть очень напряженными", - отметил спикер.

Михаил Мясникович

"Это потребует высокой концентрации усилий не только руководителей и персонала органов управления, но и работников всех организаций и в первую очередь занятых в сфере материального производства и услуг. Каждый из 4 млн 338 тыс. человек занятого населения страны должен быть мотивирован на высокопроизводительный труд", - убежден Михаил Мясникович.

На осенней сессии Совету Республики предстоит рассмотреть более 40 законопроектов. Ключевыми Михаил Мясникович назвал документы так называемого "бюджетного пакета". "Во исполнение поручений и целевых установок главы государства, данных 19 сентября при рассмотрении прогнозных документов на 2020 год, Совет Республики направил в правительство ряд предложений. Они позволяют обеспечить более высокие темпы экономического роста без чрезмерного стимулирования внутреннего спроса за счет наращивания объемов экспорта и активизации инвестиционной деятельности. Также предложено в течение первого полугодия 2020 года разработать проект Основных положений программы социально-экономического развития Беларуси до 2025 года. Этот документ нужен со всех точек зрения", - подчеркнул спикер.

Показатели местных бюджетов по доходам на 2020 год рассчитаны с сохранением действующих нормативов отчислений от республиканских налогов и сборов, производимых в бюджеты областей. Спикер обратил внимание, что планируется сохранить объемы дотаций, передаваемых областям, на уровне не ниже текущего года независимо от планируемого поступления собственных доходов. Предусматриваются и другие меры, более активного развития регионов. "Совету Республики как палате территориального представительства целесообразно поддержать такие подходы правительства и Министерства финансов при рассмотрении законопроекта о республиканском бюджете на 2020 год", - считает Михаил Мясникович.

В Совете Республики рассчитывают, что на местах воспользуются дополнительными возможностями для роста валового регионального продукта и создания новых рабочих мест.

Серьезным инструментом реализации задач социально-экономического развития выступает актуальное законодательство, продолжил спикер. "Совет Республики неоднократно обращался в правительство с конкретными предложениями по разработке недостающих проектов нормативных правовых актов, в первую очередь законопроектов, предусмотренных программой пятилетки и декретом Президента от 23 ноября 2017 года №7 "О развитии предпринимательства". Рассчитываем, что соответствующие усилия будут приняты уже в текущем 2019 году", - сказал председатель верхней палаты белорусского парламента.-0-

Фото Максима Гучека