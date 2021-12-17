Сенаторы ратифицировали соглашение между Беларусью и РФ о перевалке нефтепродуктов через российские порты

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили проект закона "О ратификации Соглашения между правительствами Беларуси и России об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения Республики Беларусь, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты Российской Федерации", передает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение между правительствами Беларуси и России подписано в Москве 19 февраля 2021 года. "Оно определяет условия и порядок организации сотрудничества в области перевозки железнодорожным транспортом по территории Беларуси и России нефтепродуктов белорусского происхождения, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны, и их перевалки в морских портах Северо-Западного региона Российской Федерации", - сказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

В соответствии со ст. 2 соглашения органами, осуществляющими координацию деятельности по его выполнению от Беларуси, является Министерство транспорта и коммуникаций, от России - Министерство транспорта. Компетентными органами определены: от Беларуси - Министерство антимонопольного регулирования и торговли (по вопросам тарифных условий в части железнодорожного транспорта) и Белорусский государственный концерн по нефти и химии (по вопросам объемов поставок нефтепродуктов), от России - Федеральная антимонопольная служба (по вопросам тарифных условий в части железнодорожных перевозок) и Министерство энергетики (по вопросам номенклатуры и объемов нефтепродуктов, предназначенных для перевозки и перевалки).

Для решения вопросов, связанных с реализацией соглашения, предусматривается формирование совместной комиссии.

"Вступление в силу соглашения позволит организовать сотрудничество с российскими субъектами хозяйствования в области перевозки и перевалки нефтепродуктов, производимых в нашей стране, и обеспечить альтернативные маршруты их поставки на экспорт через российские морские порты, что особенно важно в условиях санкционного давления стран Запада и вводимых ограничений в области транспортного транзита", - отметил сенатор. -0-