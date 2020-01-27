Сенько: 30% товаров на границе оформляются в интересах Беларуси

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лишь 30% товаров на границе оформляются в интересах Беларуси, оставшиеся 70% следуют транзитом через страну. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Лишь 30% товаров на границе оформляются в интересах Беларуси, как белорусские товары. 70% - это транзитные товары, которые следуют в иные страны. Из общего количества транзитных товаров 80% следуют в Российскую Федерацию и из нее", - отметил Юрий Сенько.

Он также рассказал о завершающейся реконструкции пункта пропуска "Урбаны". На его модернизацию уже было выделено Br34 млн. "В первом квартале этого года будет полностью закончен первый пусковой комплекс. В настоящее время идет перераспределение со старой инфраструктуры на новую. До конца года нам необходимо будет достроить второй пусковой комплекс - рентген-комплекс. Он будет построен за счет средств международной технической помощи", - отметил председатель ГТК.

Всего в 2019 году комитет привлек 23 млн евро международной технической помощи. Более половины суммы (около 12 млн евро) выделил Китай, оставшуюся часть - страны Европейского союза.

За 2019 год через белорусскую границу на ввоз и на вывоз перемещено 111 млн т товаров, что на 3,2 млн т меньше показателей 2018 года: в основном за счет снижения транзита угля из России железнодорожным транспортом. При этом общий транзитный поток при ввозе товаров на территорию ЕАЭС через Беларусь вырос на 5,4% и составил 17,5 млн т, из них 11,4 млн т - в Россию. Количество перемещенного через белорусскую границу грузового транспорта также выросло на 5,1% до 2,3 млн единиц. Это говорит об увеличении нагрузки на автодорожные пункты пропуска.-0-