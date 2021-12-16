Сенько: доля пищевой и сельхозпродукции в экспорте в Китай за год выросла более чем на 30%

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Драйвером экспорта Беларуси в Китай выступит в первую очередь пищевая и сельхозпродукция, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР Юрий Сенько в интервью "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"На ближайшее время драйвером нашего экспорта выступит в первую очередь пищевая и сельхозпродукция. Доля этих категорий товаров в структуре экспорта в Китай за год увеличилась более чем на 30%", - сказал Юрий Сенько.

По его словам, китайский рынок невероятно конкурентный. Завоевать внимание и предпочтение китайского потребителя - задача не из простых. Поэтому за каждой цифрой в статистике стоит большая проделанная работа всех вовлеченных в процесс внешнеэкономической деятельности и, безусловно, высокое качество белорусской продукции.

По китайским стандартам уже аккредитовано более 120 белорусских предприятий. Растет экспорт и относительно новой для Китая белорусской продукции - пакетированного молока, сливочного масла, мороженого и сахара. Есть все основания существенно продвинуться по регистрации белорусского детского молочного питания, консервов, мясных готовых продуктов, а также начать реальные поставки молочных кормовых добавок для животных, уверен посол.

Основные точки роста, помимо агропромышленного сектора, - продукция калийной отрасли, деревообработки, легкой промышленности. "Мы стабильно входим в тройку главных поставщиков калийных удобрений в Китай", - отметил он.

Также в топовых позициях белорусского экспорта в КНР находятся электронные интегральные схемы, целлюлоза, лен и рапсовое масло.

"Сейчас мы ставим перед собой задачи качественного наполнения экспорта и повышения доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь перспективы видятся для кондитерских изделий, мясных, рыбных консервов, алкогольных и безалкогольных напитков, бакалеи, снеков и так далее", - добавил Юрий Сенько.

В начале декабря Президент Беларуси подписал Директиву №9 "О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой". В частности, предусмотрено создание новых субъектов товаропроводящей сети и соответствующей инфраструктуры, что, безусловно, будет способствовать наращиванию поставок в Китай, отметил посол.

Согласно статданным, за три квартала текущего года белорусский экспорт в Китай составил $948 млн, рост к аналогичному периоду прошлого года - 110,7%. Это удовлетворительный показатель, особенно на фоне кризисных явлений в мировой экономике, вызванных пандемией. Соотношение товаров и услуг в стоимостном объеме белорусского экспорта примерно 70/30. Таким образом, за ближайшую пятилетку предстоит более чем удвоить текущие объемы.-0-