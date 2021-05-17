Сенько обсудил в Институте "Цзиньтай" развитие китайской медицины в Беларуси

17 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в КНР Юрий Сенько посетил Институт культуры и экономики "Цзиньтай" в Пекине. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Китае.

Состоялась встреча главы белорусской дипломатической миссии с руководителем вуза доктором Цай Чуаньцином (инициатор комплексного проекта традиционной китайской медицины в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень") и генеральным директором ООО "Китайская корпорация инжиниринга САМС" Ван Юйханом. Резидент индустриального парка - компания ООО "Новоэра Биотех" зарегистрирован 18 марта этого года.

На переговорах была обсуждена ситуация по борьбе с COVID-19 и его последствиями. Речь шла также о планах по поэтапному развитию направления традиционной китайской медицины как в Беларуси, так и в целом в европейском регионе. Кроме того, рассматривалась возможность проведения международного форума в парке "Великий камень" по данной тематике.-0-