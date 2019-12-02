2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербия заинтересована в поставках белорусского молока. Об этом шла речь во время заседания белорусско-сербской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольствия в Белграде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода Беларуси.

Во время заседания. Фото Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

"Переговоры показали, что у сербской стороны сохраняется высокая заинтересованность в продолжении взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью и увеличении товарооборота. В частности, Сербия заинтересована в поставках белорусского молока для своего кондитерского производства. Стороны договорились о проведении инспекции белорусских молочных предприятий в январе 2020 года в целях их аттестации для поставок на сербский рынок", - отметили в пресс-службе.

Эксперты министерств и представители бизнеса во время совещания обсудили вопросы ветеринарии и фитосанитарии, растениеводства и семеноводства, взаимодействие между аграрными университетами, а также другие перспективные направления развития двусторонних отношений. Стороны договорились проработать возможные варианты и перспективы взаимовыгодного сотрудничества с научно-исследовательскими организациями двух стран, в том числе в области селекции и семеноводства люцерны, сахарной свеклы.

Беларусь и Сербия активно развивают торгово-экономическое сотрудничество. По итогам девяти месяцев текущего года товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между двумя странами вырос более чем на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт увеличился втрое и составил $3,597 млн. Беларусь поставляет в Сербию картофель, семена, сливочное масло, репчатый лук, лук-шалот, лук-порей, чеснок.-0-