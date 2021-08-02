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02 августа 2021, 17:56

Сербская компания поможет НАИП привлекать балканские инвестиции в Беларусь

Фото economy.gov.by
Фото economy.gov.by

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) и сербская компания UIN подписали соглашение о сотрудничестве в деле привлечения прямых иностранных инвестиций из Балканского региона в Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Стороны договорились на безвозмездной основе обмениваться информацией, сотрудничать в поиске потенциальных инвесторов, консультировать их и вместе организовывать необходимые встречи и переговоры. Сербская компания собирается параллельно своему бизнесу осуществлять такую деятельность на территории Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Северной Македонии.

"Готовность сербских партнеров делиться опытом ведения бизнеса в нашей стране объясняется положительной историей: несколько лет назад UIN запустила в Пуховичском районе Минской области одноименный бизнес-инкубатор с ориентацией на социально-образовательные проекты", - отметили в пресс-службе.

Практику подобных партнерских некоммерческих соглашений Национальное агентство инвестиций и приватизации ввело в 2020 году. Такие же договоренности на данный момент есть с еще двумя партнерами - белорусской компанией с японским капиталом и европейской компанией, чья сфера деятельности связана с Австрией, Германией, Италией и Швейцарией.-0-

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инвестиции компании Министерство экономики Сербия
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