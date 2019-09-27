Сергей Румас ознакомился с производственным комплексом "Машхимпрома"

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня с рабочей поездкой посетил Минскую область. Руководитель правительства ознакомился с производственным комплексом ООО "Машхимпром", а также результатами финансово-хозяйственной деятельности предприятия, сообщили БЕЛТА в Совете Министров.

Директор ООО "Машхимпром" Алексей Работаев отметил основные направления специализации предприятия. "Машхимпром" специализируется на проектировании, изготовлении и монтаже нестандартного технологического оборудования для химической, нефтехимической и горнодобывающей промышленности. Более того, уникальное оборудование от мировых производителей позволяет нам даже работать со сплавами из титана. То, что мы производим, применяется в агрессивных средах, а это позволяет нашей продукции быть стойкой к истиранию. На сегодняшний день у нас два производственных корпуса и, если все будет складываться благополучно, построим третий, увеличим количество рабочих мест на 30-50 и, конечно же, закупим новое оборудование", - отметил руководитель.

Как подчеркнул во время осмотра производства генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый, уникальность "Машхимпрома" в том, что это организация, выполняющая строительно-монтажные работы, а это позволяет в том числе сокращать сроки на монтаж.

"Говоря о "Машхимпроме", нельзя не упомянуть о строительстве нового завода по производству нитрата калия, поскольку именно "Машхимпром" выступает генеральным подрядчиком строительства белорусско-китайского предприятия, - отметил генеральный директор ОАО "Беларуськалий". - До конца сентября мы планируем закончить основные строительно-монтажные работы. А в начале октября - начать пусконаладочные работы, после чего завод будет сдан в эксплуатацию. Строительство осуществляется по китайскому проекту с использованием китайских технологий. Планировалось, что часть оборудования будет поставляться из Китая (это примерно 40-50%), но с учетом тех сроков, по которым мы строим завод, даже китайские коллеги не успели поставить нам необходимое оборудование. И здесь нам очень помог "Машхимпром" - оперативно были созданы необходимые детали из нержавеющей стали, титана. А в целом, строительство проходит очень быстро: из планируемых 36 месяцев завод построили за год".

"Строительство данного завода очень важно для промышленного комплекса Беларуси, поскольку начнется производство, в том числе импортозамещающего для Беларуси, нитрата калия. На первом этапе производство составит около 80 тыс. т, на втором - 160 тыс. т, что составит примерно 5% мировых мощностей по производству нитрата калия. Поставки этого материала планируются в Европу и Китай, но рассматриваются и рынки Юго-Восточной Азии" - отметили в пресс-службе Совмина.-0-

Фото Максима Гучека