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23 июня 2021, 11:55

Серпиков: переговоры о вступлении в ВТО осталось завершить с пятью сторонами

Фото из архива
Фото из архива

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговорные процессы по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию осталось завершить с ЕС, США, Канадой, Украиной и Новой Зеландией. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Беларуси и руководитель переговорной делегации по присоединению страны к Всемирной торговой организации Владимир Серпиков во время регионального круглого стола с бизнес-сообществом, который проходит сегодня в Миноблисполкоме.

"Вступление во Всемирную торговую организацию является одной из приоритетных задач внешнеторговой политики Беларуси. Процесс присоединения длительный, страна ведет переговоры по этому вопросу с 1993 года. В течение этого времени в движении по решению этого вопроса существовали некоторые паузы, но это было обусловлено внешнеполитической конъюнктурой. Важно иметь ровные отношения с ключевыми партнерами по ВТО, которые мы планомерно стараемся выстраивать. Сегодня можно сказать, что мы находимся на завершающей стадии переговорного процесса. Завершили их с Китайской Народной Республикой, Республикой Корея, Японией, Норвегией, Эквадором, Гватемалой, Сальвадором, Исландией, Аргентиной, Швейцарией, Австралией, Индией, Турцией, скоро подпишем протокол с Бразилией. Осталось договориться с ЕС, США, Канадой, Украиной и Новой Зеландией. С некоторыми из них переговоры уже близки к завершению, фактически осталось решить по одному вопросу. С Украиной и США придется поработать, чтобы вывести процесс на заключительную стадию, но, надеюсь, большая часть пути уже пройдена", - рассказал Владимир Серпиков.

Он также отметил, что вступление в ВТО - это не только преимущества для страны, но и обязательства. Однако положительных сторон намного больше, чем отрицательных. "За последний год переговорный процесс замедлился в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Тем не менее работа проводится постоянно. Последовательно и терпеливо ведем переговоры, чтобы привести процесс вступления в организацию к логическому завершению, ведь членство в ней позволит стране выйти на новый уровень. Для международного бизнес-сообщества, крупных международных корпораций это станет знаком, что мы следуем общепринятым правилам внешнеэкономической деятельности, обеспечиваем надлежащую защиту зарубежных инвесторов. Это даст им уверенность, а нам позволит еще больше открыть страну для привлечения инвестиций. Благодаря им в государстве будут создаваться новые рабочие места, возрастет конкуренция на рынке труда, подразумевающая повышение заработных плат и в целом благосостояния людей", - подчеркнул посол по особым поручениям.

Региональные круглые столы с бизнес-сообществом по вопросам вступления Беларуси в ВТО организуются Программой развития Организации Объединенных Наций в партнерстве с МИД Беларуси. Мероприятия проходят по всей стране. Во время круглых столов представители местного бизнеса знакомятся с динамикой вступления республики в ВТО и основными преимуществами для бизнеса от членства страны в этой глобальной организации. Участники обсуждают практические вопросы, связанные с продвижением белорусских товаров и услуг на внешние рынки в условиях вступления страны в ВТО, проводят рабочие консультации с экспертами в области международной торговой политики.-0-

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