Сервисный центр "Амкодора" открылся в Костроме

29 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Сервисный центр ОАО "Амкодор" начал свою работу в российской Костроме. В церемонии его открытия сегодня приняла участие белорусская делегация во главе с заместителем министра информации Игорем Бузовским, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

На базе центра организованы постоянно действующая выставка техники, склад запасных частей и сервисная зона. Подразделение осуществляет продажу дорожной, лесозаготовительной и сельскохозяйственной техники, производит гарантийное и сервисное обслуживание, реализацию запасных частей.

"Сформирована и оснащена мобильная выездная бригада, в функции которой будет входить осуществление ремонта и сервисного обслуживания техники "Амкодор" на местах, то есть непосредственно в эксплуатирующих предприятиях и организациях, в том числе в районах Костромской области", - добавили в диппредставительстве.

На сегодняшний день на территории Костромской области работает порядка 60 единиц техники "Амкодор".-0-