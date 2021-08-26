Сетевикам и сельхозпроизводителям Беларуси предложат заключать долгосрочные договоры о поставках овощей и фруктов

"На сегодня уже разработан и в настоящее время рассматривается с заинтересованными проект типового долгосрочного договора о поставке свежей плодоовощной продукции, который предполагается заключать между субъектами торговли и сельхозпроизводителями нашей республики. Типовой договор будет определять четкий ассортимент поставляемой продукции, график поставки в межсезонный период, условия и сроки расчетов за продукцию. Кроме того, будет предусматриваться ответственность сторон за невыполнение договора", - рассказал начальник управления.





МАРТ: годовая потребность в овощах для продажи населению составляет порядка 300 тыс. т















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