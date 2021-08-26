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Экономика
26 августа 2021, 14:28

Сетевикам и сельхозпроизводителям Беларуси предложат заключать долгосрочные договоры о поставках овощей и фруктов

Михаил Жигало
Михаил Жигало
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли с Минсельхозпродом разработали пилотный проект по заключению договоров между крупными торговыми сетями и производителями плодоовощной продукции. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Обеспечение продовольственной безопасности населения: заготовка и переработка ягод, грибов и плодоовощной продукции" начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало, передает корреспондент БЕЛТА.

"На текущий год основное нововведение, которое запланировано со стороны министерства совместно с коллегами из Минсельхозпрода: мы попытаемся реализовать своего рода пилотный проект по заключению долгосрочных договоров между крупными торговыми сетями и производителями плодоовощной продукции. Основной результат нацелен на гарантированное обеспечение потребительского рынка свежей плодоовощной продукцией именно отечественного производства. Также это своего рода механизм нивелирования волатильности цен, которая у нас периодически возникает в течение календарного года на данную продукцию", - сказал Михаил Жигало.

По его словам, МАРТ уже сформировал перечень крупных торговых сетей, имеющих 10 и более торговых объектов и продающих свежую плодоовощную продукцию. Они выразили готовность долгосрочно сотрудничать с отечественными производителями. Минсельхозпрод представил перечень сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств (порядка 140 субъектов), которые производят овощи и другие плоды.

"На сегодня уже разработан и в настоящее время рассматривается с заинтересованными проект типового долгосрочного договора о поставке свежей плодоовощной продукции, который предполагается заключать между субъектами торговли и сельхозпроизводителями нашей республики. Типовой договор будет определять четкий ассортимент поставляемой продукции, график поставки в межсезонный период, условия и сроки расчетов за продукцию. Кроме того, будет предусматриваться ответственность сторон за невыполнение договора", - рассказал начальник управления.

МАРТ: годовая потребность в овощах для продажи населению составляет порядка 300 тыс. т




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Министерство антимонопольного регулирования и торговли
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