Сев гречихи завершается в Беларуси

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гречиха в Беларуси посеяна на 22,7 тыс. га, что составляет 99,7% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 25 мая, травы первого укоса скошены на 55,1 тыс. га, что составляет 4,15% запланированных площадей. Заготовлено 0,48 тыс. т сена (0,05%), 215,2 тыс. т сенажа (1,71%) и 239,3 тыс. т силоса (1,25%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, на данный момент заготовлено 1,31%.

Подсев многолетних трав выполнен на 312,6 тыс. га (84,9% плана). В целом по Беларуси при плане накопления минеральных удобрений под яровой сев в объеме более 1,2 млн т (в действующем веществе) накоплено 835,6 тыс. т (66,6% от потребности).-0-