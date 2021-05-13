Сев ярового рапса завершается в Беларуси

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев ярового рапса проведен в Беларуси на 41,6 тыс. га, что составляет 96% запланированной площади, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 13 мая, яровые зерновые и зернобобовые (с кукурузой, гречихой и просом) в стране посеяли на 1,059 млн га (98,1% от плана). Кукуруза посеяна на 63,3% площадей.

В Беларуси также проводится сев льна: работы уже выполнены на площади 40,6 тыс. га (95,3% от плана). Картофель посадили на 19,4 тыс. га (86,5%).

Яровой сев в этом году планируется провести почти на 2,5 млн га. Работы выполнены уже на 78,5% площадей.-0-