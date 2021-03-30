30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев яровых культур в Беларуси планируется провести на 2,4 млн га. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун сегодня на пресс-конференции "О готовности сельскохозяйственной отрасли Беларуси к проведению посевной кампании 2021 года", передает корреспондент БЕЛТА.

"Минсельхозпродом совместно с облисполкомами отработана структура посевных площадей сельскохозяйственных культур на 2021 год, в соответствии с которой яровой сев планируется провести на площади 2,4 млн га, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры планируется разместить на площади 1,1 млн га. Акцент сделан на более урожайные озимые культуры на зерно, которые в целом по республике посеяны на 1,8 млн га", - сказал Владимир Гракун.

В связи с затяжной весной посевные работы планируется провести в сжатые сроки. "Техническая возможность позволяет вести посевные работы за 10-12 дней", - отметил замминистра.

"Практически все регионы страны приступили к работам по посеву, за исключением северных районов Витебской области. В республике посеяно 34 тыс. га ранних яровых зерновых культур - это чуть менее 5% площади. Параллельно идет подкормка озимых зерновых, крестоцветных культур, многолетних трав", - рассказал представитель Минсельхозпрода.

Готовность техники на сегодня составляет более 90% - это тракторная, прицепная, почвообрабатывающая, посевная техника. В весенних полевых работах примут участие 37 тыс. механизаторов. "Недостает 3,5 тыс. механизаторов, которые будут привлечены из сельхозорганизаций, промышленных предприятий, учебных заведений. Во всех регионах данный вопрос решен", - добавил он.

Для обеспечения внутреннего рынка отечественной продукцией и увеличения спроса на внешних рынках будут увеличены посевные площади под гречихой до 31 тыс. га (плюс 4,7 тыс. га к уровню 2020 года), льном-долгунцом - 49,6 тыс. га (плюс 0,7 тыс. га), сахарной свеклой - 97 тыс. га (плюс 14,2 тыс. га), картофелем - 25,2 тыс. га (плюс 5,4 тыс. га), овощами - 6 тыс. га (плюс 1,6 тыс. га).

"Для проведения весенне-полевых работ в Беларуси требуется Br2,25 млрд. Данная сумма изыскивается за счет республиканского и местного бюджетов, кредитных ресурсов, а также собственных средств", - отметил Владимир Гракун.-0-