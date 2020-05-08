Сев кукурузы в Беларуси проведен более чем на 80% площадей

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев кукурузы в Беларуси проведен на 912,6 тыс. га, или на 80,7% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 8 мая, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в стране посеяли на 822,4 тыс. га (95,5% площадей). Практически во всех областях - Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской, Гродненской - работы завершены. В Витебской области эти культуры посеяли на 76,7% площадей. В этом году в целом по стране они займут площадь 860,9 тыс. га.

Сев льна-долгунца в Беларуси проведен на 48,7 тыс. га, что составляет более 96% запланированных площадей. Картофель уже посеян на 19,6 тыс. га (89,4%), овощи - на 3,63 тыс. га (80,7%). Сев сахарной свеклы завершен. Яровой рапс посеян на 48,6 тыс. га (93,1%), гречиха - на 3,5 тыс. га (15,2%), просо - 3,4 тыс. га (42%). Всего яровой сев в стране проведен уже почти на 2,2 млн га (85,6%).

Как сообщалось, в текущем году яровой сев будет проведен почти на 2,6 млн га. Лен-долгунец планируется посеять на площади 50,3 тыс. га, картофель - на 21,9 тыс. га, овощи - на 4,5 тыс. га, кукурузу - на более чем 1,1 млн га.-0-