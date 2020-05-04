Сев льна завершается в Беларуси

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев льна-долгунца в Беларуси проведен на 48,6 тыс. га, что составляет 96,6% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 4 мая, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в стране посеяли на 819,5 тыс. га (95,2% площадей). Практически во всех областях - Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской, Гродненской - работы завершены. В Витебской области эти культуры посеяли на 75,6% площадей. В этом году в целом по стране они займут площадь 860,9 тыс. га.

Сахарная свекла уже посеяна на 86,1 тыс. га (94,1%), картофель - 16,7 тыс. га (77%), овощи - 3,21 тыс. га (72%). Кукуруза посеяна на 740,2 тыс. га (65,4%), яровой рапс - 46,4 тыс. га (88,9%). Всего яровой сев в стране проведен уже более чем на 2 млн га (78,1%).

Как сообщалось, в текущем году яровой сев будет проведен почти на 2,6 млн га. Лен-долгунец планируется посеять на площади 50,3 тыс. га, сахарную свеклу - 91,5 тыс. га, картофель - 21,7 тыс. га, овощи - 4,5 тыс. га, кукурузу - более 1,1 млн га.-0-