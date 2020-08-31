Сев озимых зерновых начался в Беларуси

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озимые зерновые в Беларуси посеяны на 7,15 тыс. га площадей, что составляет 0,49% от плана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 31 августа, зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,07 млн га площадей, что составляет 94,4% запланированной площади. В Гродненской области убрано 98,8% площадей от плана (318,7 тыс. га), в Брестской - 98,9% (336,1 тыс. га), Минской - 98,6% (482,7 тыс. га), Гомельской - 97,4% (332,6 тыс. га), Могилевской - 86,8% (288,4 тыс. га), Витебской - 84,9% (311,4 тыс. га). Продолжается уборка гречихи и проса: в целом по Беларуси убрано 16,3% и 25,7% площадей соответственно.

Всего по стране намолочено 7,697 млн т зерна при средней урожайности 37,2 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,2 ц/га). В Минской области собрали более 1,9 млн т зерна, в Гродненской - 1,5 млн т, Брестской - свыше 1,3 млн т, более 900 тыс. т - в Могилевской, Витебской и Гомельской областях.

Лен вытереблен на 46,4 тыс. га (96,2% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 21,8 тыс. га (46,9% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 3,74 тыс. га, заготовлено 12,3 тыс. т при средней урожайности 36,1 ц/га.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 780,5 тыс. т сена (77,3% от плана), 12,899 млн т сенажа (102,4%) и 1,617 млн т силоса (8,44%). Убрано 7,53% площадей кукурузы на силос и зеленый корм. Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 47% от плана.-0-