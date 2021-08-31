31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев озимых зерновых начался в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 31 августа, почва под сев озимых зерновых подготовлена на 397,1 тыс. га, что составляет 27,3% запланированных площадей. Сев проведен на 8,94 тыс. га (0,61% плана).

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) убраны с 2,06 млн га (около 97% запланированной площади). Намолочено 6,323 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,6 млн т зерна, далее следуют Брестская - около 1,2 млн т, Гродненская - более 1,1 млн т, в Могилевской намолочено 853,7 тыс. т, Гомельской - 781,8 тыс. т, Витебской - 774,9 тыс. т.

Госзаказ по зерну выполнен на 93,1%, поставлено 773,5 тыс. т.-0-