15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на 30% площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минсельхозпрода.

На утро 15 сентября сев озимых зерновых в Беларуси проведен на площади 437,8 тыс. га. Это 30,1% от запланированной площади в 1 млн 456,1 тыс. га.

"Темпы сева озимых продолжают опережать прошлогодние. В 2020 году на 15 сентября было засеяно 405,8 тыс. га, или 28% от запланированных 1 млн 447,7 тыс. га. Лидирует Минская область, где засеяно 114 тыс. га (33,2%), далее следует Витебская - 78,5 тыс. га (33,9%), Могилевская - 75 тыс. га (33,6%). В Гродненской области засеяно 62,4 тыс. га, или 31,7%, в Брестской - 56,2 тыс. га (23,9%), в Гомельской - 51,3 тыс. га (21,6%)", - говорится в сообщении.

По информации министерства, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) убраны с 2,095 млн га (98,9% от запланированной площади). Намолочено 6,364 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,6 млн т зерна, далее следуют Брестская - около 1,2 млн т, Гродненская - более 1,1 млн т, в Могилевской области намолочено 855,1 тыс. т, Гомельской - 789,6 тыс. т, Витебской - 782,8 тыс. т.-0-