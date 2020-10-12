Сев озимых зерновых завершается в Беларуси

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озимые зерновые в Беларуси посеяны на 1,394 млн га площадей, что составляет 99% от плана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Льнотреста поднята с 46,3 тыс. га, что составляет 97,6% от уборочной площади. Заготовлено 149,4 тыс. т при средней урожайности 36,3 ц/га (в 2019 году на аналогичную дату было 31,9 ц/га).

Убрано 42,1% площадей сахарной свеклы (34,7 тыс. га). Накопано более 1,5 млн т свеклы, средняя урожайность составила 452 ц/га (в прошлом году - 472,6 ц/га). Сахаристость свеклы - 16% (в 2019-м - 16,61%). На свеклоприемные пункты вывезено 1,28 млн т корнеплодов.

Картофеля накопано 625 тыс. т, убрано 21,9 тыс. га, или 87,1% площадей. Урожайность сложилась на уровне 286 ц/га против 313,6 ц/га на аналогичную дату 2019 года. Самая высокая урожайность в Витебской области - 372,5 ц/га.

Овощей собрали 83,5 тыс. т при урожайности 203,4 ц/га.-0-