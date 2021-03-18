Сев ранних яровых в этом году начнется позже из-за погоды - Белгидромет

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев ранних яровых культур в этом году начнется позже из-за погоды, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Неустойчивая погода в марте отсрочила начало весенних полевых работ на территории Беларуси. По последним данным, местами по стране вновь образовался небольшой снежный покров. В крайних восточных районах на полях сохраняется снег высотой около 10 см. Почва талая или отмечается подмерзание верхнего слоя. Только на востоке и северо-востоке страны сохраняется промерзание до 20 см, в Горецком районе - до 45 см", - рассказали в Белгидромете.

Исходя из агрометеорологических условий и прогноза погоды, сев ранних яровых культур в этом году в Беларуси начнется заметно позже прошлогодних сроков. По предварительному прогнозу, в третьей декаде марта условия для просыхания почвы несколько улучшатся, в первую очередь на юго-западе страны, что позволит в конце месяца выборочно проводить здесь полевые сельскохозяйственные работы. "Предполагаем, что активизировать проведение полевых работ и сев ранних яровых культур на значительной части территории Беларуси станет возможно в первой половине апреля", - прогнозируют агрометеорологи.-0-