Сев ранних яровых завершается в Беларуси

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии провели сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) на 98,6% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 26 апреля, ранние яровые в стране посеяли на площади 726,9 тыс. га. В Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областях сев ранних яровых завершен. В Могилевской области эти культуры посеяны на 97,7% площадей, а Витебской - на 76,5%. В этом году ранние яровые будут размещены на площади 737,1 тыс. га.

Также в Беларуси проводится сев льна: работы уже выполнены на площади 27,2 тыс. га, или 54,8% плана. Сахарную свеклу посеяли на 69,2 тыс. га (76,4% плана), картофель - на 4,34 тыс. га (18,5%).

Яровой сев в этом году планируется провести почти на 2,5 млн га. Яровые культуры уже посеяны на 1 млн га (43,6% плана).-0-