Сев ранних яровых завершат в Беларуси в течение 20-25 дней - Хотько

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур завершат в Беларуси в течение 20-25 дней. Об этом сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, передает корреспондент БЕЛТА.

На сегодня в Беларуси посеяно 23 тыс. га ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы на зерно, гречихи и проса), что составляет почти 3% плановых посевов. В 2019 году такие объемы были по состоянию на 20 марта. Таким образом, посевная стартовала на 10 дней раньше, чем в прошлом году. "Брестская область посеяла уже 13%, Гомельская включилась в сев, Минская, Могилевская и Гродненская области посеяли по 1%. С учетом начала сроков сева ожидаем его завершения в течение 20-25 дней", - сказал Анатолий Хотько.

В Малоритском районе засеяно уже 17% площадей ранних яровых, Брагинском - 24%, Наровлянском - 29%, Мозырском и Брестском - по 32%. В Витебской области к севу еще не приступали.

В 2019 году из-за затяжной прохладной погоды с возвратом заморозков массовый сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур завершился 17 апреля. В текущем году при благоприятно складывающихся условиях аграрии прогнозируют более раннее его завершение, что позволит в оптимальные сроки приступить к севу кукурузы (более 1 млн га) и технических культур. В связи с уборкой озимых на кормовые цели (260 тыс. га) и последующим севом кормовых (кукурузы и однолетних трав) и позднеспелых культур (гречихи, проса) в целом яровой сев планируется завершить в 20-х числах мая.

Под урожай 2020 года белорусские аграрии посеяли на 7% (134 тыс. га) больше озимых зерновых и крестоцветных культур, дающих более высокую продуктивность, чем яровые данных видов. Это позволило уменьшить площадь сева весной. Вместе с тем структура посевов существенных изменений не претерпела. В сельскохозяйственных организациях планируется посеять, как и в прошедшем году, не менее 2,5 млн га всех зерновых и зернобобовых. Увеличились площади кормовых культур. Министр отметил, что такие меры направлены на адаптацию сельского хозяйства к изменению климата. "В настоящее время мы ведем работу с засухоустойчивыми травами. Будет увеличен сев однолетних культур, чтобы мы могли заготавливать корма весь летний период", - добавил он.

В случае таких же неблагоприятных погодно-климатических условий, какие наблюдались в последние два года (с острым дефицитом влаги на фоне высоких температур в период активной вегетации и налива зерна), аграрии страны будут дополнительно проводить сев промежуточных культур, подкормки после выпадения осадков, шире использовать агротехнические приемы сохранения влаги в почве.-0-