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18 января 2021, 11:42

Северный актив "Белоруснефти" планирует увеличить добычу газа до 1 млрд куб.м в год

Фото neft.by
Фото neft.by

18 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В северном активе компании "Белоруснефть" - ОАО "НК "Янгпур" - планируют увеличить добычу газа до 1 млрд куб.м в год. Таких объемов хватило бы для обеспечения белорусского региона, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белоруснефти".

В 2020 году в "Янгпуре" добыли 215 тыс. т нефти и более 870 млн куб.м попутного и природного газа. Это максимальный результат за всю историю предприятия. "Несмотря на сложности в работе, вызванные пандемией, коллектив ОАО "НК "Янгпур" в 2020 году сработал успешно. И рекордные показатели по добыче здесь намерены увеличить", - отметили в пресс-службе.

По словам директора ОАО "НК "Янгпур" Александра Полякова, в компании скрупулезно работают со всеми активами и направлениями: от поисковых работ до разработки и подбора необходимых технологий. Именно это и дает нужный положительный эффект. В 2020 году проводилась геологоразведка на Западно-Известинской площади, одной из Рождественских структур, выполнялись геолого-технические мероприятия на Осеннем и других месторождениях.

Самый бурный рост в 2020 году отмечен в газовом блоке "Янгпура". Добыча природного газа утроилась.

Основной объем дает нефтегазоконденсатное Метельное месторождение, открытое в 2015 году.

Исследования, испытания пластов, оценка, бурение и освоение скважин, проектная документация, отвод земельных участков, строительство газового промысла и, наконец, врезка в трубу "Газпрома" - на реализацию всех этапов такого проекта уходит обычно лет семь, подчеркнул Александр Поляков. "Сделано очень много. Мы работали поэтапно, с опережением. В оперативном режиме готовили и утверждали проектную документацию. Где-то шли на риск, но иначе коммерческого результата достичь сложно", - добавил он.

Опережающими темпами на предприятии возводили и инфраструктуру. В 2019-м открылся газовый промысел. Уже построена третья технологическая линия подготовки природного газа, запущена установка стабилизации газоконденсата на второй линии, создана инфраструктура на третьем кусте. Именно он и дает основной объем углеводородов Метельного месторождения. Это позволило дополнительно реализовывать в систему ПАО "Газпром" 1 млн куб.м природного газа в сутки, подчеркнули на предприятии.

Сейчас на месторождении эксплуатируется 11 скважин. В сутки актив дает 3 млн куб.м природного газа и более 240 т газоконденсата. "И если основные крупные газовые и газоконденсатные залежи уже успешно введены в эксплуатацию, то нефтяная на Метельном была открыта впервые. Произошло это в прошлом году. Дебит - 20 т нефти в сутки", - пояснили в пресс-службе. Специалисты подбирают технологии разбуривания и освоения, занимаются технико-экономическим обоснованием строительства инфраструктуры.

"Наш потенциал суточной добычи составляет 3,5 млн кубометров природного газа. Фактически вопрос уже не в добыче, а в возможностях газопроводов, допуске в систему "Газпрома", который устанавливает лимит на прокачку газа. Ведется оценка нашего потенциала, насколько мы можем увеличить свою долю в системе "Газпрома", - уточнил Александр Поляков.

Для НК "Янгпур" 2020 год складывался успешно и в продаже продукции. "Компания реализует нефть, газоконденсат, газ, фракцию дизельного топлива и через прямые долгосрочные контракты, и посредством торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Схема для белорусских нефтяников новая, но уже во многом освоенная. С 2016 года компания в качестве трейдера участвует в биржевых торгах в секциях "Газ природный" и "Нефтепродукты". За это время продано более 1 млрд куб.м собственного природного газа. Осваиваются новые формы торговли, стабильно наращивается объем продаж газа. В 2020-м он удвоился. На этом рынке "Янгпур" становится все более заметным игроком", - обратили внимание на предприятии.

Специалисты называют "Янгпур" драйвером роста дочерних предприятий "Белоруснефти", расположенных в Западной Сибири. По объему инвестиций и прибыльности северную добывающую компанию уже можно сопоставить с нефтегазодобывающим управлением "Речицанефть" в Беларуси. "Одна из стратегических задач - к 2026 году превзойти по объему добычи углеводородов уровень белорусского региона. Тем более что на очереди освоение Южно-Тыдэоттинского лицензионного участка, который приобретен год назад. Есть планы на покупку других площадей, примыкающих к активам "Янгпура", - отметили в пресс-службе.

ОАО "НК "Янгпур" представляет "Белоруснефть" на российском рынке с 2013 года. Ведет поиск, разведку и разработку месторождений Известинского и Южно-Тыдэоттинского лицензионных участков, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе. Среди основных видов деятельности - добыча нефти, газа, газового конденсата, первичная переработка нефти, поставка углеводородного сырья и продуктов его переработки предприятиям России и других стран.-0-

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