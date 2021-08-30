Северный актив "Белоруснефти" присоединил "Пурнефть"

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "НК "Янгпур" - северный актив "Белоруснефти"- стало на 100% учредителем ООО "Пурнефть". Теперь общая площадь активов "Янгпура" приблизилась к 2 тыс. кв.км, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

Как уточняется, компания "Пурнефть" работает с 2007 года. Занимается поиском, разведкой, добычей нефти и попутного нефтяного газа на Усть-Пурпейском лицензионном участке, примыкающем к Известинскому. Кроме удобного расположения "Пурнефть" имеет развитую инфраструктуру и фонд из 69 скважин.

Новый актив интегрируют в производственную систему нефтяной компании. "Для нас это очень важный проект. Мы присматривались к компании "Пурнефть" давно. Переговоры с банком и бывшим владельцем вели больше года. Расположение Усть-Пурпейского участка достаточно выгодное. Есть средства коммуникации, система нефтесбора. Мы рассматриваем проект как единый в развитии нашего северного кластера. До конца 2021 года планируем полностью объединить "Янгпур" и "Пурнефть", - рассказал директор компании "Янгпур" Александр Поляков. На новом участке уже проведены геолого-технические мероприятия, что позволило увеличить среднесуточную добычу нефти почти на 200 т.

С приобретением нового актива в компании "Янгпур" существенно увеличат годовую добычу нефти. В нынешнем году она суммарно составит 316 тыс. т нефти и газоконденсата и 1,23 млрд кубометров попутного и природного газа.

Также в следующем году планируется начать поисково-разведочное бурение на Южно-Тыдэоттинском лицензионном участке. Ожидается, что к 2025 году добыча углеводородов в нефтяном эквиваленте достигнет объема, который нефтяники получают в белорусском регионе.-0-