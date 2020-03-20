Сезонную дифференциацию для отопительных тарифных групп впервые применят в этом году в Беларуси

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в этом году впервые применят сезонную дифференциацию для двух отопительных тарифных групп, сообщил сегодня журналистам начальник управления сбыта энергии ГПО "Белэнерго" Виктор Житкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в Беларуси действует 5 тарифных групп. Для отдельных групп кроме одноставочного тарифа предусмотрены также двухзонные и трехзонные тарифы. По двум отопительным тарифным группам в этом году разные тарифы будут действовать в промежутки с 1 января по 31 мая и с 1 июня по 31 декабря.

Так, электроэнергия при условии ее использования, в том числе для отопления (отопления и горячего водоснабжения) в домах, не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных электроплитами, при отсутствии отдельного прибора индивидуального учета расхода электроэнергии для отопления с 1 января по 31 мая по одноставочному тарифу стоит Br0,0809 за 1 кВт.ч, с 1 июня по 31 декабря тариф составит Br0,0834 за 1 кВт.ч.

При применении дифференцированного тарифа с 1 января по 31 мая по двум временным периодам: Br0,0566 за 1 кВт.ч в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00), Br0,1052 в остальное время суток. С 1 июня эти тарифы составят Br0,0584 и Br0,1084 соответственно.

Тариф на электроэнергию для отопления (отопления и горячего водоснабжения) в домах, не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии отдельного прибора индивидуального учета расхода электроэнергии для отопления с 1 января по 31 мая составляет Br0,0335 за 1 кВт.ч, с 1 июня по 31 декабря будет Br0,0374.

Как уточнил начальник сектора по работе со СМИ ГПО "Белэнерго" Александр Мальков, никаких дополнительных новшеств по оплате сейчас не вносится, сезонная дифференциация предусмотрена постановлением Совмина от 28 декабря 2019 года №1166. В то же время от граждан в "Белэнерго" поступает достаточно много обращений по этой тематике. "Сегодня у "Белэнерго" достаточно средств коммуникации с гражданами через сайт и социальные сети, можно задать вопрос там, прежде чем писать обращение. Не всегда граждане понимают, что когда вводятся новые тарифы, то это просто дополнительная возможность для потребителей, а не обязанность перейти на новый тариф. По сути, это просто расширение линейки тарифных планов - чтобы был больший выбор", - пояснил Александр Мальков.-0-