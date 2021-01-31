Сфера услуг, производство машин, фармацевтика - Ярошевич рассказал о точках роста ВВП

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал подробности большого обсуждения Программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы и указал на главные точки роста ВВП, сообщает БЕЛТА.

Один из приоритетов основного документа пятилетки - сильные регионы. "Мы знаем, что нужно, чтобы регионы ожили. Это, конечно, производственные места, социальная инфраструктура. И здесь все необходимое у нас есть: и задумки, и законодательство, которое апробировано на Оршанском регионе. Сейчас мы работаем над тем, чтобы какие-то нормы этого указа, эксперимента распространить на остальные регионы. В любом случае, преференции будут", - сказал Дмитрий Ярошевич.

Сильные стороны регионов - трудовые ресурсы. Поэтому один из вопросов, как закрепить молодежь в регионах. "Мы здесь видим, что необходимо мощное стимулирование", - добавил он. То есть прежде всего, необходимо, чтобы в регионах были рабочие места с достойной зарплатой.

"Современные производства не требуют больших человеческих ресурсов. Нужны компактные, небольшие, но с высокой добавленной стоимостью и с высокими технологиями. Это одна из основных ставок, которую мы делаем", - добавил Дмитрий Ярошевич.

Он сообщил, что на ближайшую пятилетку отрабатывается множество проектов по открытию новых производств - их более 800. При этом важной точкой роста должна стать сфера услуг, не только потребительских, но и деловых, финансовых и др. "Главное, что прирост ВВП ожидается 21,5%. Из этих цифр где-то 9,7 процентных пункта приходится на сферу услуг, а остальное - это сельское хозяйство и промышленность", - отметил замминистра. Кроме того, по расчетам Минэкономики, наиболее быстрыми темпами будет расти производство машинного оборудования, транспортных средств, а также фармацевтика.

Также Дмитрий Ярошевич выразил надежду на то, что национальный бизнес будет становиться крупнее и сам выступать в качестве инвестора. "Конечно, мы всегда рады иностранным инвесторам, но социально ответственным. Чтобы этот инвестор закрепился здесь, проводил ответственную политику по отношению к нашим гражданам и к территории", - отметил замминистра. Но для этого, безусловно, необходимо создавать комфортные условия, что зависит и от работы местных органов власти.

Дмитрий Ярошевич подчеркнул, что Программа после проведения Всебелорусского народного собрания будет доработана с учетом озвученных при обсуждении замечаний. "Постараемся в кратчайшие сроки, в течение месяцев двух доработать ее, чтобы уже весной она была принята", - заключил он.-0-