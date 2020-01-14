Сферу госзакупок в Беларуси продолжат уводить в онлайн и делать более прозрачной

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сферу государственных закупок в Беларуси продолжат делать более прозрачной. Об этом заявил сегодня журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будет более пристальное внимание к такой процедуре закупок, как "один источник", - рассказал Дмитрий Крутой. - В этой сфере у нас были наибольшие коррупционные проявления. Поставлена задача тоже оцифровать весь этот процесс, чтобы экспертное сообщество, журналисты могли, пользуясь соответствующими информационными ресурсами, анализировать закупки тех или иных организаций, государственных органов. До конца года она должна быть решена".

На совещании у Президента рассмотрели, как работает закон о государственных закупках, новая редакция которого начала действовать с июля 2019 года. Документ предполагает создание информационно-аналитической системы управления госзакупками. Сейчас она функционирует в тестовом режиме, а с апреля должна заработать в полном объеме.

"Кроме информации о базовых участниках процесса, мы сможем формировать аналитику по конкретным закупкам. Цель этой цифровизации - максимально убрать человеческий фактор, исключить возможные коррупционные проявления", - пояснил первый вице-премьер.

Закон также запретил изменять условия договора о закупке в процессе его исполнения. По словам Дмитрия Крутого, ранее такое случалось часто и затем становилось предметом разбирательств со стороны силовых органов.-0-