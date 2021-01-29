Сферу техрегулирования в ЕАЭС планируется оцифровать

29 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект решения Совета ЕЭК о реализации проекта "Цифровое техническое регулирование Евразийского экономического союза", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Основная цель - цифровизация процессов формирования обязательных требований к продукции, разработки техрегламентов и перечней международных и региональных стандартов в сфере технического регулирования. Всем участникам рынка будут предоставлены необходимые данные и доступ к цифровым сервисам для цифровизации проектирования, производства и вывода продукции на рынок. Речь идет о производителях, экспортерах и импортерах, поставщиках и потребителях, органах, осуществляющих оценку соответствия, и органах государственной власти стран ЕАЭС по техническому регулированию, стандартизации, аккредитации и др. "Среди ожидаемых эффектов - ускорение создания и вывод на рынок новой продукции, отвечающей обязательным требованиям, сокращение затрат на процедуры соответствия, в том числе временных и финансовых", - подчеркнули в пресс-службе.

Член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко отметил, что на внутреннем и внешнем рынках субъекты предпринимательской деятельности сталкиваются с огромной и не всегда упорядоченной базой данных как об обязательных требованиях и процедурах, так и о добровольных, действующих в странах союза. Только в ЕАЭС принято 49 технических регламентов, из них вступили в силу 43, более 80% взаимопоставляемой продукции подпадает под единое регулирование. К 43 техническим регламентам утверждены перечни стандартов, которые, в свою очередь, включают более 12 тыс. документов в области стандартизации. Кроме того, в едином реестре документов об оценке соответствия содержится информация о более чем миллионе сертификатов соответствия и более 6 млн деклараций о соответствии, а единый реестр органов по оценке соответствия включает уже более 850 аккредитованных органов по сертификации и 2,5 тыс. испытательных лабораторий, которые ежедневно работают в системе, и это без учета сотен технических комитетов и организаций по стандартизации и метрологии, поверочных и калибровочных лабораторий.

"Предлагаемая инициатива предполагает перевод единых обязательных требований и процедур допуска продукции на рынок в машинопонимаемый формат, что позволит взаимоувязать требования техрегламентов с положениями документов, направленных на их реализацию - стандартов, методик и других, - и таким образом обеспечить для всех участников рынка свободный доступ к концентрированной, доступной, полной и достоверной информации", - подчеркнул Виктор Назаренко.

Конечный результат проекта - создание экосистемы на базе цифровой платформы, обеспечивающей интеграцию национальных цифровых сервисов в области технического регулирования в интересах участников рынка. Ожидается, что проект будет реализован до 2023 года, включая тесное взаимодействие с интегрированной информационной системой ЕАЭС. К тому времени должны произойти контентное наполнение и ввод наднационального компонента и сервисов в промышленную эксплуатацию.-0-