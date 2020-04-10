Сформирован оргкомитет платформы "Смарт-индустрия Беларуси"

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сформирован оргкомитет по созданию организационно-технологической платформы "Смарт-индустрия Беларуси". Соответствующий приказ подписал министр экономики Александр Червяков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

В состав оргкомитета вошли представители профильных госорганов, организаций реального сектора всех форм собственности, субъектов инновационной инфраструктуры, бизнес-ассоциаций в сфере высоких технологий.

Основная задача оргкомитета - создание платформы и разработка алгоритмов ее деятельности. Так, до 1 июля необходимо определить организационную правую форму для создаваемой структуры и утвердить концепцию ее развития.

Предполагается, что "Смарт-индустрия" станет новым диалоговым инструментом, который ускорит внедрение новых для Беларуси бизнес-моделей, определения путей и способов проведения цифровой трансформации реального сектора экономики. "В ходе работы платформы планируется объединить интересы белорусских компаний и экспертов, которые обладают ключевыми компетенциями и готовы к сотрудничеству в подготовке нормативно-правовой базы и стратегии для цифровизации экономики, реализации проектов МТП, своих инновационных проектов в сфере цифровой трансформации", - рассказали в пресс-службе.

С инициативой создания такой организационно-технической платформы Минэкономики выступило в 2019 году, изучив опыт Германии и Республики Корея.-0-