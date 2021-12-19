Шаккалиев рассказал о рынке госзакупок ЕАЭС, процессе его цифровизации и отмене роуминга в союзе

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев рассказал в программе "Неделя" на телеканале СТВ о рынке госзакупок ЕАЭС, процессе его цифровизации и отмене роуминга в союзе, сообщает БЕЛТА.

"Для рынка госзакупок ЕАЭС в этом году было принято историческое решение. Так на уровне Евразийской экономической комиссии приняты новые правила определения страны происхождения. Это правила, по которым можно определить, что товар произведен на территории союза, и такой товар может без разного рода барьеров и проволочек участвовать в государственных закупках пяти стран. Это на самом деле очень важно, потому что президенты наших стран ставят задачу по увеличению товарооборота, по снижению барьеров, а рынок госзакупок - это $130 млрд и это очень серьезный объем", - отметил министр. По его мнению, такие правила дают возможность предприятиям четче выстраивать свою производственную линию.

Что касается процесса цифровизации госзакупок, то, по словам Армана Шаккалиева, в этом направлении очень важным решением является принятие плана о взаимном признании электронно-цифровых подписей в госзакупках. "Это на самом деле удобно, ведь производитель, любой поставщик может, не выходя из дома, использовать свою электронно-цифровую подпись, причем национальную, и участвовать, как мы говорим, в гостевых закупках. Суть цифровизации в том, чтобы любой участник понимал, какие документы от него требуются, чему ему необходимо соответствовать, и самое важное, что он это все может подписать в режиме онлайн. С этой точки зрения принятый план - это прорыв, поскольку несколько лет мы не могли добиться консенсусного решения, но в этом году мы определились, какие организационные, технические и правовые мероприятия необходимо реализовать в течение двух лет, чтобы не было никаких заборов в виде национальных требований", - пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос об отмене в странах ЕАЭС роуминга, министр пояснил, что под этим подразумевается: "Это не будет нулевой роуминг, это значит, что тарифы в роуминге будут максимально приближены к домашним. К 2025 году мы ожидаем это снижение". Однако для этого, по словам Армана Шаккалиева, необходимо сделать очень серьезные шаги.-0-